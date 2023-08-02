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НовостиПолитика2 августа 2023 10:51

Захарова: протесты Японии из-за Курил станут вмешательством в дела России

Дипломат отметила, что Южные Курильские острова являются частью РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова: протесты Японии из-за Курил станут вмешательством в дела России

Захарова: протесты Японии из-за Курил станут вмешательством в дела России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые протесты Японии по теме принадлежности Курильских островов в дальнейшем будут рассматриваться как попытка вмешаться во внутренние дела России.

«Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ по итогам Второй мировой войны ... любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела», - сказала дипломат в среду, 2 августа.

Напомним, В Японии оспариваю принадлежность четырех островов Курильской гряды, среди которых Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан. В своих заявлениях японская сторона ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На сегодняшний день мирного договора между Токио и Москвой нет.