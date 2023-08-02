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НовостиПолитика2 августа 2023 11:03

Путин подтвердил готовность вернуться в зерновую сделку после выполнения условий РФ

Из-за отсутствия прогресса в реализации российской части сделки ее продление потеряло смысл, отметил российский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подтвердил готовность вернуться зерновую сделку после выполнения условий РФ

Путин подтвердил готовность вернуться зерновую сделку после выполнения условий РФ

Фото: REUTERS

Россия готова вернуться в зерновую сделку, как только страны Запада выполнят ее требования, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», – сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка вариантов поставок зерна из России, в том числе на безвозмездной основе.

Кроме того, в ходе беседы президенты обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений, реализации совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турции, говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ заявлял, что Москва не против вывоза украинского зерна как такового, но сначала должны быть выполнены все условия России. Речь о снятии санкций с экспорта российских агропродукции и удобрений, подключения к SWIFT «Россельхозбанка» или его дочки и свободный фрахт судов для перевозки российского зерна, уточнил Путин.