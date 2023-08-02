Путин подтвердил готовность вернуться в зерновую сделку после выполнения условий РФ

Путин подтвердил готовность вернуться зерновую сделку после выполнения условий РФ Фото: REUTERS

Россия готова вернуться в зерновую сделку, как только страны Запада выполнят ее требования, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», – сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что с учетом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведется проработка вариантов поставок зерна из России, в том числе на безвозмездной основе.

Кроме того, в ходе беседы президенты обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономических отношений, реализации совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турции, говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ заявлял, что Москва не против вывоза украинского зерна как такового, но сначала должны быть выполнены все условия России. Речь о снятии санкций с экспорта российских агропродукции и удобрений, подключения к SWIFT «Россельхозбанка» или его дочки и свободный фрахт судов для перевозки российского зерна, уточнил Путин.