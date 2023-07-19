"Потеряла смысл": Владимир Путин объяснил, почему провалилась зерновая сделка

Путин: "Россия не против вывоза украинского зерна как такового. Но сначала должны быть выполнены все наши условия". Фото: REUTERS

Во время совещания с правительством Владимир Путин высказался насчет разорванной украинской зерновой сделки.

- Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против продления этой так называемой сделки. Начиная с 18 июля, её реализация была завершена, - заявил президент.

Он добавил, что Россия не против вывоза украинского зерна как такового. Но сначала должны быть выполнены все наши условия. Речь о снятии санкций с экспорта нашей агропродукции и удобрений, подключения к SWIFT «Россельхозбанка» или его дочки, свободный фрахт судов для перевозки российского зерна.

"А то сделка нам же самим и вышла боком. Базовое условие России для возвращения сделки - это восстановление ее изначальной гуманитарной сути", - сказал Путин

- Для российских сельхозпроизводителей, для предприятий по выпуску удобрений это обернулось прямыми потерями и убытками. Из-за дисконта в 30-40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд. долларов. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза, - возмутился президент.

Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Владимирович заявил, что изначально сделка была «гуманитарной», но Запад «эту суть полностью выхолостил и извратил».

- Вместо того, чтобы помогать действительно нуждающимся странам, (Запад – Ред.) использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке, - подчеркнул российский лидер.

Глава страны напомнил, что Европа заблокировала даже бесплатные российские поставки. Или 262 тонн продукции, арестованных в портах ЕС, отправить удалось всего пятую часть.

- 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению, - перечислил Путин.

Президент рассказал, что наши условия с самого начала не собирались выполнять.

- Только требовали чего-то от России. Сделать то одно, то другое. Обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим, - возмутился Владимир Владимирович.

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