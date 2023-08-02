NYT: украинские медики заявили о колоссальном количестве раненых при наступлении Фото: REUTERS

В медицинские пункты на Украине поступает огромное количество раненых солдат ВСУ после начала наступления. Об этом рассказали в газете New York Times со ссылкой на украинских медиков.

— Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное, — говорится в публикации.

Также в статье отмечается, что все меньше раненых поступает с огнестрельными ранениями, но очень сильно выросло число тех, кто получает ранения из-за мин и других взрывных устройств.

Ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Киев использует раненых солдат ВСУ как биоматериал. У них изымают органы для трансплантации, а ранее для подобных целей Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает трансплантацию органов без согласия.