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НовостиВ мире2 августа 2023 11:08

NYT: украинские медики заявили о колоссальном количестве раненых при наступлении

В медпункты поступает постоянный поток раненых в ходе боевых действий солдат
Роман ПОЛОСИКОВ
NYT: украинские медики заявили о колоссальном количестве раненых при наступлении

NYT: украинские медики заявили о колоссальном количестве раненых при наступлении

Фото: REUTERS

В медицинские пункты на Украине поступает огромное количество раненых солдат ВСУ после начала наступления. Об этом рассказали в газете New York Times со ссылкой на украинских медиков.

— Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное, — говорится в публикации.

Также в статье отмечается, что все меньше раненых поступает с огнестрельными ранениями, но очень сильно выросло число тех, кто получает ранения из-за мин и других взрывных устройств.

Ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Киев использует раненых солдат ВСУ как биоматериал. У них изымают органы для трансплантации, а ранее для подобных целей Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает трансплантацию органов без согласия.