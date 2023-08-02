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НовостиПолитика2 августа 2023 11:18

Путин поблагодарил награжденных госнаградами героев СВО за преданную службу

Участники спецоперации пришли на передовую для защиты своего народа и его идеалов, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент России Владимир Путин поблагодарил героев специальной военной операции, награжденных государственными наградами, за преданную службу РФ.

Президент России Владимир Путин поблагодарил героев специальной военной операции, награжденных государственными наградами, за преданную службу РФ.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поблагодарил героев специальной военной операции, награжденных государственными наградами, за преданную службу РФ.

«Благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять право людей жить по заветам предков, продолжать их традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», – сказал глава государства.

Российский лидер привел примеры командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьева, погибших в зоне СВО. Как отметил президент, они с честью и отвагой выполняли поставленные задачи и своим примером поднимали боевой дух товарищей. Путин добавил, что госнаграды вручаются сотрудникам Росгвардии и МВД, которые в ходе вооруженного мятежа 24 июня «защищали конституционный строй России».

Как писал сайт KP.RU, в среду, 2 августа, глава государства вручил в Екатерининском зале Кремля государственные награды участникам спецоперации, работникам культуры и медицинской сферы.