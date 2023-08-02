Путин поблагодарил награжденных госнаградами героев СВО за преданную службу

Президент России Владимир Путин поблагодарил героев специальной военной операции, награжденных государственными наградами, за преданную службу РФ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поблагодарил героев специальной военной операции, награжденных государственными наградами, за преданную службу РФ.

«Благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять право людей жить по заветам предков, продолжать их традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», – сказал глава государства.

Российский лидер привел примеры командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьева, погибших в зоне СВО. Как отметил президент, они с честью и отвагой выполняли поставленные задачи и своим примером поднимали боевой дух товарищей. Путин добавил, что госнаграды вручаются сотрудникам Росгвардии и МВД, которые в ходе вооруженного мятежа 24 июня «защищали конституционный строй России».

Как писал сайт KP.RU, в среду, 2 августа, глава государства вручил в Екатерининском зале Кремля государственные награды участникам спецоперации, работникам культуры и медицинской сферы.