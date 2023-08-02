Корабль ВМФ России уничтожил беспилотный катер ВСУ при попытке атаки в Черном море

Катер противника был уничтожен Фото: Александр БОЙКО

Вооруженные силы Украины попытались атаковать беспилотным катером корабль Военно-морского флота России в Черном море, катер противника был уничтожен, заявило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью киевским режимом предпринята попытка атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт KP.RU, ночью 25 июля ВСУ попытались атаковать катерами корабль Черноморского флота России «Сергей Котов». В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника были уничтожены огнем из штатного вооружения на дистанции 1000 и 800 метров. В результате инцидента никто не пострадал.