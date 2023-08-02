В Раде допустили масштабную мобилизацию украинцев зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже зимой на Украине могут объявить масштабную мобилизацию. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

— Это наступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих. Накопление техники, которое вы видите, это накопление для проведения, если не всеобщей, то очень большой мобилизации, — говорится в сообщении депутата.

Он также отметил, что сейчас на Украине идет чистка военкомов и подготовка новых людей. Все это часть подготовки большой мобилизации. Депутат высказался, что военное положение на Украине будет продлеваться минимум до конца 2024 года.

Напомним, что 27 июля Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине на 90 суток. Действовать текущий закон будет до 15 ноября 2023 года.