Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов спецоперации как к своим Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на церемонии вручения государственных наград, обратился к чиновникам на всех уровнях власти, и призвал их относиться к семьям и детям погибших участников спецоперации так же, как они относятся к своим.

«Хочу обратиться к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами. Хочу, чтобы меня из этого торжественного зала Кремля услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети - это наши дети», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что поступать так нужно не потому что так сказал он, или потому что это где-то прописано, а «по зову сердца», потому что это правильно.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума приняла в июле закон о выплатах для детей, и других членов семьи, участвовавших в СВО экс-сотрудников органов внутренних дел.