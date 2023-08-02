Подпольщики заявили об уничтожении пунктов расположения наемников в Измаиле Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили места расположения иностранных наемников, где проводился ремонт украинских военных катеров, а также других объектов порта, в том числе места расположения иностранных наемников и техники.

Как передает РИА Новости, в результате российских ударов в ночь на среду, 2 сентября, была также поражена нефтебаза.

«В результате удара была поражена нефтебаза, которая горела несколько часов. База ремонта катеров ВСУ, места расположения иностранных наемников и техники поражены в украинском порту Измаил», - приводит издание заявление своего источника в подполье.

Напомним, в конце июля этого года российские военные поразили пункт дислокации иностранных наемников в Черкасской области, уничтожив также и склады с вооружением, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от западных стран.