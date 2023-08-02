Путин: у школьников новых регионов должны быть все необходимые книги и учебники Фото: REUTERS

Школьники из новых регионов России должны быть полностью готовы к грядущему учебному году, и власти обязаны обеспечить им все необходимые книги, учебники и интернет-ресурсы. Об этом заявил 2 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин, во время совещания с членами правительства.

«В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И, конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами», - заявил Путин.

Глава государства добавил, что все библиотеки ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть бесплатно подключены к сервисам с классической литературой.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал пополнить библиотеки новых регионов России книгами классиков, не только российских, но и зарубежных.