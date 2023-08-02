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НовостиОбщество2 августа 2023 14:19

Путин призвал обновить библиотеки новых регионов России классической литературой

Библиотеки Донбасса и Новороссии получат около 2,5 млн новых книг
Сергей КУДРИН
Путин призвал обновить библиотеки новых регионов России классической литературой

Путин призвал обновить библиотеки новых регионов России классической литературой

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал обновить библиотеки новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей - классической литературой. Всего регионы получат около 2,5 млн новых книг.

«Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, дополнить отечественной и зарубежной литературой», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время начнётся печать новых книг, совместно с Российским книжным союзом.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал чиновников на всех уровнях относиться к детям погибших военнослужащих так же, как к своим.