Россия и Иран запустили безвизовые поездки для туристов Фото: REUTERS

Между Россией и Ираном запущены безвизовые туристические поездки для туристических групп, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

«Со вчерашнего дня они должны были быть запущены. Мы договорились с 1 августа, что это будут групповые туристические поездки с помощью тех туристических агентств, которые были признаны авторитетными и в Иране, и в России», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

Напомним, министр экономического развития России Максим Решетников ранее сообщал, что безвизовые групповые туристические поездки между РФ и Ираном могут начаться в июле 2023. По его словам, для иранцев привлекателен в частности Северный Кавказ.

Между тем, с 1 августа начал работу безвизовый режим для туристических групп между Россией и Китаем. КНР сначала хочет направить «тестовую группу» 10 августа, а затем дать разрешение своему бизнесу на групповые безвизовые поездки граждан Китая в Россию.