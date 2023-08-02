Папа Римский Франциск призвал найти креативные пути урегулирования на Украине

Папа Римский призвал Европу искать креативные пути урегулирования конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Странам Европы следует искать креативные пути решения конфликта на Украине, заявил Папа Римский Франциск в ходе визита в Португалию.

«Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу, хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и для прекращения многочисленных кровавых конфликтов во всем мире?» – сказал глава Римской католической церкви.

Как отметил понтифик, его тревожат «постоянные инвестиции в оружие, а не в будущее детей», которые делаются в разных частях света.

Напомним, Папа Римский ранее заявлял, что в конфликте на Украине замешаны имперские интересы разных стран. По его мнению, сейчас в боевых действиях участвуют все крупные державы. Кроме того, он осудил производство оружия и торговлю им.