Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 августа 2023 17:40

Папа Римский Франциск призвал найти креативные пути урегулирования на Украине

Во всем мире делаются инвестиции в оружие, а не в будущее детей, заявил понтифик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Папа Римский призвал Европу искать креативные пути урегулирования конфликта на Украине

Папа Римский призвал Европу искать креативные пути урегулирования конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Странам Европы следует искать креативные пути решения конфликта на Украине, заявил Папа Римский Франциск в ходе визита в Португалию.

«Когда мы c сокрушением и любовью смотрим на Европу, хочется спросить: куда ты плывешь, если ты не предлагаешь креативных путей для прекращения боевых действий на Украине и для прекращения многочисленных кровавых конфликтов во всем мире?» – сказал глава Римской католической церкви.

Как отметил понтифик, его тревожат «постоянные инвестиции в оружие, а не в будущее детей», которые делаются в разных частях света.

Напомним, Папа Римский ранее заявлял, что в конфликте на Украине замешаны имперские интересы разных стран. По его мнению, сейчас в боевых действиях участвуют все крупные державы. Кроме того, он осудил производство оружия и торговлю им.