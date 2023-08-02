NYT сообщила о возвращении ВСУ к прежней тактике наступления Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие из Украины возвращаются к своей прежней тактике наступления, поскольку методика Запада была неэффективной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на должностных лиц администрации США.

По данным издания, бойцы ВСУ, которые прошли подготовку в странах Запада, не смогли применить навыки в деле, у них не получилось продвинуться вперед из-за минных полей. Наступление откладывалось, из-за чего было потеряно тактическое преимущество.

Сейчас украинские войска возвращаются к старой тактике. Они хотят "измотать" ВС РФ ударами артиллерии и ракет большой дальности, а вторая волна подразделений, которые подготовил Запад, незначительно атакует. Такое положение дел наталкивает на вопросы о качестве подготовки бойцов ВСУ. США и их союзники уверены, что тактика Киева очень затратная, отмечает газета.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина разгромлена, несмотря на огромную помощь со стороны стран Запада.