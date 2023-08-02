Военный эксперт Матвийчук: мобилизация на Украине обречена на провал Фото: REUTERS

Любые планы Киева о масштабной мобилизации этой зимой разбиваются о нехватку человеческого ресурса. Украинцы массово бегут из страны, чтобы не попасть в ряды ВСУ. Такое заявление сделал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

— Я считаю, что новая мобилизации на Украине зимой им никак не поможет, там дефицит украинцев. У них же мобилизация идет с 2014 года, вначале, по крайней мере, у них были какие-то успехи, призвали приблизительно 700 тысяч человек, — заявил Матвийчук.

Он подчеркнул, что попадающий под мобилизацию мужчины на Украине всеми силами пытаются сбежать в Россию или Европу, поэтому уже сейчас в ряды украинской армии начали призывать женщин.

Матвийчук считает, что из 25-20 миллионов человек населения Украины, призыву подлежат не более трех миллионов, да и те не горят желанием подчиняться киевскому режиму.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Верховной Раде допустили начало массовой мобилизации на Украине зимой, на фоне провалов наступления ВСУ. Депутаты рассказали, что подготовка к всеобщей мобилизации ведется уже сейчас.