Продажи кофе Jacobs в России прекратят до конца 2023 года Фото: Вадим ПОПОВ

Американо-голландская JDE Peet's, производящая кофе Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts, приняла решение закончить продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца текущего года, оставив в стране только местные бренды. Об этом сказано в финансовом отчете компании за первое полугодие 2023 года.

«В первой половине 2023 года мы инициировали переход от многоканальной организации в Европе к локальному портфолио в России», - сказано в отчете, где сообщается о планах компании расширять охват потребителей по всему миру и приобрести платформу Marat coffee & tea в Бразилии, а также запустить L’OR Barista в США.

Отмечается, что у компании уменьшился показатель прибыли из-за неопределенной ситуации в связи с переходом к местным брендам на рынке России. Так, по итогам первого полугодия 2023 года, JDE Peet's потеряла 185 млн евро из-за ребрендинга бренда кофе Jacobs в России.

Генеральный директор группы Фабьен Саймон отметил, что компания не намерена полностью уходить из России, а ее работа не противоречит западным санкциям. Он также сообщил, что в российском филиале работает более 900 человек.

Напомним, директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов предупредил о возможном росте цен на кофе в России на 15% в этом году. По его словам, стоимость кофе напрямую зависит от мировых. Как он отметил, существует риск роста цен на данный продукт в основных странах-поставщиках, таких как Бразилия, Индия и Вьетнам.