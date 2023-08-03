Шесть дронов сбиты на юго-западе Калужской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты в ночь на четверг, 3 августа, на юго-западе Калужской области силами (ПВО). Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша, уточнив, что пострадавших и разрушений в результате этой атаки нет.

«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито шесть БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, 10 июля этого года Министерство обороны Российской Федерации сообщило о неудавшихся планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по Калужской и Ростовской областям, а также по Крыму ракетами С-200.