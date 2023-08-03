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НовостиВ мире3 августа 2023 6:33

Сын Байдена получил более 5,5 млн долларов за два года «безостановочного загула»

Хантер Байден с 2017 по 2018 год получил доход свыше 5,5 млн долларов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сын Байдена получил более 5,5 млн долларов за два года «безостановочного загула»

Сын Байдена получил более 5,5 млн долларов за два года «безостановочного загула»

Фото: REUTERS

В период 2017 года по 2018 год сын президента США Хантер Байден заработал более 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings, несмотря на прием наркотиков и злоупотребление алкоголем.

Согласно внесудебному соглашению, которое приводит Bloomberg, в 2017 году Хантер Байден заработал свыше 2,3 млн, из которых 1,6 млн долларов он получил от китайских источников, а 500 тысяч долларов - от украинской энергетической компании.

В следующем году сын президента США получил более 2,1 млн долларов. При этом сам сын главы Белого дома называл весну и лето 2018 года «безостановочным загулом».

Источники его доходов не названы, однако сам Хантер Байден признал связи с китайской компанией CEFC China Energy, а также с украинской Burisma и юридической фирмой Boies, Schiller & Flexner.

Напомним, накануне Федеральный судья США в Уилмингтоне Мэриеллен Норейка приостановила сделку о признании вины в налоговых преступлениях между Хантером Байденом и Министерством юстиции США. Такой договор позволил обвиняемому избежать тюремного заключения.