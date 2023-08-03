Сын Байдена получил более 5,5 млн долларов за два года «безостановочного загула» Фото: REUTERS

В период 2017 года по 2018 год сын президента США Хантер Байден заработал более 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings, несмотря на прием наркотиков и злоупотребление алкоголем.

Согласно внесудебному соглашению, которое приводит Bloomberg, в 2017 году Хантер Байден заработал свыше 2,3 млн, из которых 1,6 млн долларов он получил от китайских источников, а 500 тысяч долларов - от украинской энергетической компании.

В следующем году сын президента США получил более 2,1 млн долларов. При этом сам сын главы Белого дома называл весну и лето 2018 года «безостановочным загулом».

Источники его доходов не названы, однако сам Хантер Байден признал связи с китайской компанией CEFC China Energy, а также с украинской Burisma и юридической фирмой Boies, Schiller & Flexner.

Напомним, накануне Федеральный судья США в Уилмингтоне Мэриеллен Норейка приостановила сделку о признании вины в налоговых преступлениях между Хантером Байденом и Министерством юстиции США. Такой договор позволил обвиняемому избежать тюремного заключения.