СНБО Украины подтвердил причастность СБУ к двум терактам на Крымский мост Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Службы Безопасности Украины (СБУ) принимала участие не только в первой, но также и во второй атаке на Крымский мост, которая произошла 17 июля 2023 года.

«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов … Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случаях», - заявил глава СНБО в интервью, показанном на украинском телевидении.

Данилов также напомнил, что Киев не может использовать западное оружие для ударов по России. По его словам, на российской территории используется украинское оружие.

Напомним, издание The Grayzone заявило, что спецслужбы Великобритании могут быть причастны к теракту на Крымском мосту. По данным издания, британские разведчики подготовили план еще несколько месяцев назад.

Журналист Сеймур Херш заявил, что основную роль в обеих террористических атаках на Крымский мост играл офис президента США Джо Байдена, указав на то, что применялись американские технологии.