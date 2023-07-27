Херш обвинил офис Байдена в организации атак на Крымский мост Фото: REUTERS

Офис президента США Джо Байдена сыграл основную роль в обеих террористических атаках на Крымский мост. Такое заявление, ссылаясь на чиновника из США, сделал журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, отметив, что применялись американские технологии

«Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», - приводит журналист слова американского чиновника.

Херш также подчеркивает, что «жизненно важную» роль Вашингтона играл как в недавней, так и предыдущей атаках.

Напомним, накануне глава Службы Безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 году был совершен Киевом.

В ночь на 17 июля этого года был совершен второй теракт на Крымском мосту. Как писал сайт KP.RU, в результате атаки было частично разрушено дорожное полотно. Жертвой удара стала семейная пара, ехавшая из Белгородской области. Сиротой осталась их 14-летняя девочка, которая выжила в этой трагедии.