В России планируют вернуть штрафы за превышение средней скорости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России собираются вернуть штрафы за превышение средней скорости, то есть при замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Похожая практика уже была в России, но ее решили отменить два года назад решением ГИБДД. Верховный суд заявил тогда, что нельзя указывать участок дороги, поскольку речь должна идти о конкретном месте совершения правонарушения.

Министерство транспорта РФ разработало новый проект поправок к ПДД, где появляется новый термин «средняя скорость движения транспортного средства».

Поясняется, что водитель будет обязан вести автомобиль как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, которая не нарушает установленных лимитов. При таких нововведениях штрафы будут получать и те, кто слишком медленно, поскольку движение на автомагистрали со скоростью ниже 40 км/ч запрещается.

Как передает издание, на данный момент необходимо решить проблему с подсудностью, когда участок дороги находится на территории нескольких регионов.

Напомним, днем ранее, 2 августа, в Совфеде предложили ввести штрафы за быструю езду на электросамокате.