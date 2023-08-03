JB: Германия столкнулась с экономическим спадом после отказа от российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После отказа немецких властей от российского газа в Германии начался экономический спад, а также рост популярности ультраправых сил. Об этом пишет японское издание JB Press.

В статье отмечается, что сильнее всего решение об отказе от российского газа повлияло на химическую промышленность, где в ряде сегментов упали продажи из-за высоких цен на голубое топливо. Заводы химической, сталелитейной и алюминиевой, а также других отраслей промышленности в Германии были вынуждены перебазироваться за границу, что тоже негативно сказалось на производстве.

В публикации также обращают внимание и на рост крайне правого спектра, выступающего с критикой властей. В том числе, такие силы выражают недовольство расходами на меры для борьбы с изменением климата и миграционной политики ФРГ. Усиление ультраправых партий отмечается также в Италии и Франции.

Напомним, ранее Евростат сообщил, что зона евро вошла в рецессию в первом квартале этого года. Согласно приведенным данным, ВВП еврозоны сократился на 0,1%.