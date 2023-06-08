Евростат: зона евро вошла в рецессию в первом квартале 2023 года Фото: REUTERS

Евростат в четверг, 8 июня, опубликовал доклад о состоянии экономики еврозоны. Согласно обнародованным данным, в первом квартале текущего года зона евро вошла в рецессию.

Так, по данным статистического ведомства, спад валового внутреннего продукта (ВВП) в еврозоне составил 0,1% год к году. Причем, такой показатель зафиксирован как в четвертом квартале 2022 года, так и в первом квартале 2023 года.

Таким образом, пришли к выводу в Евростате, зона евро находится в состоянии технической рецессии.

Ранее аналитики Consensus Economics прогнозировали, что еврозона все-таки сможет избежать рецессии в 2023 году. Экономисты ожидали, что рост европейской экономики в 2023 году составит 0,1%.

В то же время Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в реальном выражении на 1,2% в 2024 году. По его данным, в 2023 году ожидается снижение экономических показателей страны в реальном выражении на 0,2%. Отмечалось, что оценка снижения ВВП РФ на 2023 год стала выше на 3,1 процентных пункта по сравнению с прогнозами, сделанными в январе.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что российский ВВП вырастет на 1-2% в текущем году, несмотря на прогнозы замедления мировой экономики.