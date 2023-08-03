Песков ответил на обвинения Борреля о поставках дешевого зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявил, что Россия является надежным поставщиком зерновых, выполняя в данном вопросе все свои обязательства

«Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Все свои обязательства Россия выполняет, она могла бы делать больше, удовлетворяя спрос, если бы не незаконные санкционные ограничения, с которыми приходится сталкиваться», - заявил представитель Кремля в четверг, 3 августа.

Напомним, накануне глава европейской дипломатии в своем письме отметил, что в то время, как мир сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен, Россия предлагает «уязвимым странам» двусторонние предложения по поставках зерна. По его словам, российская сторона предлагает зерно по низким ценам с для того, чтобы сделать бедные страны «зависимыми».