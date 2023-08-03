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НовостиВ мире3 августа 2023 5:18

Боррель: Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми

Никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов не было введено, сказал политик
Дарья ЧИПУРНАЯ
Боррель заявил, что Россия делает страны "зависимыми" от своего зерна

Боррель заявил, что Россия делает страны "зависимыми" от своего зерна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предлагает странам зерно по низким ценам с целью сделать их "зависимыми". Такое мнение выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем письме.

"Пока мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", - говорится в письме Борреля, опубликованном Reuters.

По словам Борреля, в отношении России не вводились санкции на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственных удобрений в третьи страны.

Напомним, 18 июля зерновой механизм прекратил свою работу из-за того, что западные партнеры систематически не выполняли свои обязательства по отношению к российской стороне.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности вернуться к зерновой сделке, но только после того, как будут выполнены все условия РФ.