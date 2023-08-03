Боррель: Россия предлагает странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми

Боррель заявил, что Россия делает страны "зависимыми" от своего зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предлагает странам зерно по низким ценам с целью сделать их "зависимыми". Такое мнение выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем письме.

"Пока мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", - говорится в письме Борреля, опубликованном Reuters.

По словам Борреля, в отношении России не вводились санкции на экспорт продуктов питания и сельскохозяйственных удобрений в третьи страны.

Напомним, 18 июля зерновой механизм прекратил свою работу из-за того, что западные партнеры систематически не выполняли свои обязательства по отношению к российской стороне.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности вернуться к зерновой сделке, но только после того, как будут выполнены все условия РФ.