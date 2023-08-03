Песков: процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет

Песков заявил, что процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет Фото: REUTERS

В мире наблюдается неумолимый процесс дедолларизации экономики. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

"Многие страны тяготеют к траектории использования национальных валют... Это реальность, которая растет в мировом масштабе", - сказал Песков журналистам, отметив, что от доллара постепенно отказываются и те страны, которые прежде не сталкивались с санкциями.

Песков, говоря о БРИКС, сообщил, что введение национальной валюты интеграционных объединений в ближайшей перспективе вряд ли реализуемо, однако подобные дискуссии ведутся.

Ранее KP.RU сообщил, что американский доллар может рухнуть при создании общей валюты "пятерки" БРИКС. В США, в свою очередь, считают собственную валюту главной опасностью в экономической войне с Москвой, а также ожидают краха доллара и кризиса "невиданных масштабов".