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Экономика15 октября 2022 3:01

Колумнист WP Закария назвал доллар главной опасностью для Вашингтона в экономической войне с Москвой

Журналист предрек, что последствия глобальной экономической войны коллективного Запада против России будут осуществляться десятилетия
Мария ПАВЛОВА
Колумнист WP рассказал об опасности, которую несет США уникальный статус доллара.

Колумнист WP рассказал об опасности, которую несет США уникальный статус доллара.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последствия экономической войны, развязанной Западом против России, будут ощущаться десятилетиями. Такой прогноз дал колумнист The Washington Post Фарид Закария.

Журналист также предрек Соединенным Штатам потерю финансового влияния в мире и назвал «уникальный статус доллара» главной опасностью, которая может привести Вашингтон к краху в этом экономическом противостоянии.

США могут проиграть на фоне того, что многие крупные страны «пытаются вырваться из-под контроля» доллара, отметил Фарид Закария.

Тем временем аналитики назвали три причины экономических трудностей США, а «Банк Америки» предсказал смену экономического режима в развитых странах.

Экономист Остапкович сообщил, что США способны объявить санкции странам, которые откажутся от потолка цен на нефть из России.

Что происходит на бирже и в чем сейчас лучше держать свободные деньги, читайте здесь на KP.RU. Эксперты рассказали, что будет с курсами валют до конца года.