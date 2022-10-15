Колумнист WP Закария назвал доллар главной опасностью для Вашингтона в экономической войне с Москвой

Колумнист WP рассказал об опасности, которую несет США уникальный статус доллара. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последствия экономической войны, развязанной Западом против России, будут ощущаться десятилетиями. Такой прогноз дал колумнист The Washington Post Фарид Закария.

Журналист также предрек Соединенным Штатам потерю финансового влияния в мире и назвал «уникальный статус доллара» главной опасностью, которая может привести Вашингтон к краху в этом экономическом противостоянии.

США могут проиграть на фоне того, что многие крупные страны «пытаются вырваться из-под контроля» доллара, отметил Фарид Закария.

Тем временем аналитики назвали три причины экономических трудностей США, а «Банк Америки» предсказал смену экономического режима в развитых странах.

Экономист Остапкович сообщил, что США способны объявить санкции странам, которые откажутся от потолка цен на нефть из России.

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