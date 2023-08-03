Песков: расширение БРИКС позволит укрепить организацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС, в любом формате, позитивно повлияет как на развитие организации, так и на её укрепление. Он напомнил, что в августе 2023 года пройдёт саммит объединения, который будет решающим в вопросе расширения.

«Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. В какой форме, в каком объеме - это как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита», - говорит Песков.

Напомним, грядущий саммит БРИКС пройдёт 22-24 августа в Йоханнесбурге. На мероприятие приедут лидеры Индии, Китая, Бразилии и ЮАР. От России поедет министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин поучаствует в онлайн-формате.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков высоко оценил растущий потенциал и авторитет БРИКС, доказательством чему является неуклонно растущее число заявок на вступление в организацию.