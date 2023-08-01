Песков: на саммите БРИКС обсудят нюансы, касающиеся расширения объединения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 1 августа, заявил, что тематика расширения БРИКС высоко стоит в повестке предстоящего саммита. Однако, по его словам, там есть нюансы, которые планируется обсудить.

«Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня. В том числе, в повестке дня грядущего саммита», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он напомнил, что все большее число стран заявляют о своем желании войти в объединение. Это, в свою очередь, по мнению Пескова, говорит о растущем авторитете БРИКС.

В то же время официальный представитель Кремля отметил, что есть некоторые нюансы среди членов объединения, касающиеся его расширения.

«И все эти нюансы, конечно же, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», - рассказал Песков.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что о своем намерении стать членом БРИКС ранее заявили такие страны как Боливия, Белоруссия, Эфиопия и другие. Сообщалось, что формально в объединение подали заявки уже 13 государств, а в целом о желании присоединиться заявили 19 стран.

Недавно советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу признался, что многие жители Южно-Африканской Республики искренне сожалеют, что Владимир Путин не посетит саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.