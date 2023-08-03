Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые становятся участниками специальной военной операции. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые становятся участниками специальной военной операции. Данный документ был опубликован на правовом портале в четверг, 3 августа.

«Постановляю предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формирования … страховые гарантии в виде компенсации», - сказано в данном указе главы государства.

Страховая выплата семье при гибели добровольца составят 3 131 729,56 рубля, при получении инвалидности - свыше 2,3 миллиона рублей. При получении тяжелого ранения или же увечья выплатят более 313 тысяч рублей, а при легком ранении выплаты составят около 78 тысяч рублей.

Напомним, российский президент подписал закон, согласно которому каждый доброволец, который отправился в зону проведения специальной военной операции, получит гарантированную возможность проходить бесплатную реабилитацию.