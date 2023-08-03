Сын покойного рэпера Децла стал копией отца Фото: из соцсетей

Антоний Киселев, сын покойного рэпера Децла, которому уже исполнилось 18 лет, с каждым годом все больше становится похож на своего отца, а их общие черты заметны не только во внешнем виде, но также и в поведении, повадках и увлечениях.

На данный момент Антоний Киселев собирает идти по стопам отца. В своем личном блоге он признался, что уже несколько лет ищет свое звучание и жанр.

Ранее сын рэпера предпочитал этим не делиться. Однако сейчас оказался готов преподнести свое творчество. Не так давно вышел его первый трек, после которого было отмечено, что даже голос молодого певца сильно похож на Децла. Теперь же он объявил о выходе своей второй композиции.

«В какой-то момент я понял, что образы и мысли, которые живут у меня в голове, уже невозможно удерживать. Надеюсь, каждый найдет нужные слова в этой песне», - заявил Антоний Киселев.

Напомним, что Децл умер три года назад после концерта в Ижевске. Согласно официальной версии, певец скончался из-за проблем с сердцем