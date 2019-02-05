"Смотрю - ему плохо, загибается, но еще живой": как умирал Децл

Скоропостижно скончавшийся Кирилл Толмацкий, более известный как рэпер Децл, умер, по предварительным данным, от остановки сердца. Свидетели смерти 35-летнего артиста откровенно рассказали о последних часах жизни музыканта.

Очевидцы трагедии стали участникми программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". На съемки к Андрею Малахову прилетел Михаил Перевощиков. Молодой человек работал в ночном клубе в тот вечер, когда там выступал Децл по случаю дня рождения владельца автосалона Никиты Пантюхина. Очевидец сообщил, что на сцене Кирилл отлично выглядел, все было хорошо.

Однако когда Толмацкий был уже в гримерке, то сообщил о недомогании. "Внезапно Кириллу стало плохо. Он пожаловался на руку. Он сказал, что рука отнимается, но не сказал, какая. Он попросил таблеток обезболивающих. Его друг пошел за таблетками. Принес таблетки, он выпил. Ушел в гримерку, говорил, что его тошнит. Уходил в туалет, стошнило, видимо. В гримерке он уже потерял сознание", - рассказал в эфире Перевощиков.

Присутствующий в студии эксперт несколько раз переспросил Михаила, на какую руку жаловался Кирилл. Он отметили, что боль в левой руке может говорить об инфаркте. Если бы артист или его окружение обратили на это внимание и сразу бы вызвали скорую, то Децла могли бы спасти.

Перевощиков уточнил, что певца пытались откачать сотрудники заведения. "Делали массаж сердца, делали искусственное дыхание... Пока ехала скорая, он не приходил в сознание. Скорая сделала укол адреналина. Кирилл не пришел в сознание", - заявил очевидец.

Также о случившемся рассказал повар, пожелавший остаться инкогнито. Молодой человек не приехал в студию. Видео разговора с ним было показано в программе. По его словам, Толмацкий выступал очень хорошо, все было в порядке. Однако уже после концерта вокруг гримерки Децла началась суета.

"Ушел в гримерку. Вижу, что друг Децла подходит к бару и просит обезболивающие. Слышу, что Децлу плохо. Мне стало любопытно. Я пошел за ним. Я тихо пробрался, смотрю - ему плохо, загибается, но еще живой. Подошел администратор, объяснил, что не может дать никакие таблетки, потому что это заведение… Минут через 30-40 вижу: опять идет к бару этот самый друг. Говорит: "Вызывайте скорую срочно!", - сообщил очевидец.

Неназванный свидетель подтвердил слова Михаила Перевощикова о том, что артисту оказывали помощь до приезда медиков. "Приехала скорая. Минут 30-40 они пытались его откачать, не получилось. Когда он стоял за пультом, он выпил максимум грамм 50-100 чего-то: или виски или коньяка, ну что-то такое крепленое", - отметил он.

Не остался без внимания и вопрос с наследством певца. Децл оставил после себя сотни композиций и десятки музыкальных роликов, авторские права на которые, могут приносить ощутимый доход. На наследство смогут претендовать жена звезды, сын и родители.

"Если отец переживает сына, это очень страшно. Тут важная задача для Александра Толмацкого сохранить наследие Кирилла, потому что это огромный музыкальный архив, который надо сохранить", - заявил продюсер Александр Митрошенков.

По его мнению, Кирилл стал катализатором того, что рэп прижился в русской музыке. "Кто-то владеет и зарабатывает, это может быть семья. Но помогать и продюсировать... Сейчас они найдут общий язык. К сожалению, трагедия сблизит семью Децла", - предположил Митрошенков.

Церемония прощания с Кириллом Толмацким состоится в среду, 6 февраля. Его похоронят на Пятницком кладбище в Москве.

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