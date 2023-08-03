Путин подписал указ о страховых гарантиях для добровольцев в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все члены добровольческих формирований, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, будут застрахованы. Их семьи получат значительные компенсации в случае гибели военных.

«Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3 млн 131 тыс. 729,56 рублей, при получении инвалидности - более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей - II группы, около 783 тыс. рублей - III группы. При получении тяжелого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, легкого ранения - около 78 тыс. рублей», - говорится в документе.

Указ президента вступил в силу с 3 августа 2023 года и действует задним числом, с 24 февраля 2022 года - то есть с даты начала СВО. Аналогичные условия действуют и для военнослужащих, при этом все страховые выплаты обязательно индексируются.

Есть ряд случаев, при которых выплаты не будут действовать. Так, если одна из перечисленных травм была получена из-за алкогольного или наркотического опьянения либо была нанесена себе умышленно, деньги семья добровольца не получит. Но это не распространяется на гибель военного по любым причинам.

Ранее KP.RU сообщил, что добровольцам СВО и ополченцам Донбасса дадут возможность получить статус ветеранов боевых действий.