Минфин возобновит закупку иностранной валюты на внутреннем рынке Фото: REUTERS

Министерство финансов России решило возобновить закупку валюты на внутреннем рынке. Ведомство направит на эти цели, а также на закупку золота 40,5 миллиарда рублей.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля 2023 года составило 32,7 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 миллиарда рублей», – говорится на сайте Минфина.

В ведомстве отметили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в августе этого года должен составить 73,2 миллиарда рублей.

Как писал сайт KP.RU, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что дефицит бюджета России составит 2-2,5% ВВП по итогам 2023 года.