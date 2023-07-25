Силуанов заявил, что дефицит бюджета России составит 2-2,5% ВВП по итогам 2023

Силуанов заявил, что дефицит бюджета России на уровне 2-2,5% ВВП по итогам 2023 Фото: Олег ЗОЛОТО

Дефицит бюджета России по итогам этого года составит 2-2,5% ВВП, заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

«Размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5% ВВП. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», – сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

По прогнозу Минфина РФ, дефицит бюджета страны составит не менее трех триллионов рублей. В ведомстве предполагают закрыть его главным образом за счет заимствований. Вместе с тем ожидается, что дефицит федерального бюджета постепенно сократится до 0,7% в 2025 году.

Напомним, Силуанов заявлял, что расходы бюджета России в 2024 году превысят запланированные показатели, поскольку доходы бюджета увеличатся.

Как писал сайт KP.RU, глава Минфина предупреждал, что в ближайшие три года нужно готовиться к мобилизации ресурсов.