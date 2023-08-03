Евродепутат Чимошевич заявил, что вертолеты охраны Лукашенко залетели в Польшу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вертолеты, якобы нарушившие границу Польши во вторник, 1 августа, принадлжеат службе охраны президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждает депутат Европарламента (ЕП) Влодзимеж Чимошевич.

«Эти вертолеты были опознаны – они принадлежат охране Лукашенко. В это время Лукашенко приехал в свою резиденцию в Беловежской пуще, которая находится в Вискулях в семи километрах от границы», – заявил евродепутат в эфире радиостанции RMF FM.

По мнению Чимошевича, нарушение границы Польши могло произойти случайно. Вместе с тем он не исключает преднамеренного пересечения границы.

Как писал сайт KP.RU, 1 августа в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что два вертолета из Белоруссии нарушили воздушное пространство страны. В связи с этим Польши в МИД Польши был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии, которому выразили решительный протест и призвали Минск быстро и подробно объяснить обстоятельства инцидента.