Суд в Вашингтоне рассмотрит новые обвинения против Трампа 3 августа 2023 года Фото: REUTERS

Новые обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа будут рассмотрены в четверг, 3 августа 2023 года, на этот раз в Вашингтоне. Экс-главе государства вменяют два сговора, якобы осуществлённых с целью создания помех работе конгресса по подсчёту голосов.

Заседание суда назначено на 23:00 по московскому времени, однако Трамп вряд-ли будет в наручниках. Ожидается, что экс-президент сразу выйдет под залог. Вести дело Трампа будет скандально известная судья Таня Чуткан, известная по делу Марии Бутиной. По словам последней, Чуткан всегда делает то, что ей скажут сверху, и просто зачитывает приговор по заранее подготовленным бумагам.

Американская прокуратура уже потребовала провести заседание в кратчайшие сроки, однако ведомство будет вынуждено ориентироваться и на другие дела против Трампа, которые рассматривались во Флориде и в Нью-Йорке.

Напомним, что Конституция США не запрещает Трампу, в данном случае, баллотироваться в президенты и избираться.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп назвал срок, на который демократы хотят посадить его до начала выборов президента США.