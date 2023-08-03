Войска России отразили восемь атак ВСУ и контратаковали на Донецком направлении Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ в четверг, 3 августа, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России отразили восемь украинских атак на Донецком направлении, а после улучшили свое положение в нескольких районах.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где также уточняется, что атаки были в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка, Берестовое, а также Красногоровка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В сообщении отмечается, что отразив атаки, российские войска контратаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), улучшив своей положение в районах Берестового, а также Красногоровки и Марьинки.

Напомним, в понедельник, 31 июля, российские войска отразили 11 атак украинских войск в ходе попыток наступления на Донецком направлении.