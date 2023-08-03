В Мордовии ввели штрафы за склонение женщин к аборту Фото: Shutterstock

Мордовия стала первым регионом в России, где законодательно запрещено склонять беременных женщин к абортам. О принятии соответствующего закона сообщил глава республики Артем Здунов.

За подобное право нарушение российского гражданина будут штрафовать в размере от 5 до 10 тысяч рублей, иностранца - от 10 до 20 тысяч. Должностным лицам придется заплатить от 25 до 50 тысяч, а юридическим - от 100 до 200 тысяч рублей. Административное нарушение будут рассматривать как совершенное вне зависимости от того, было ли совершен аборт.

Здунов отметил уменьшение числа абортов в Мордовии, указав на то, что пять частных клиник уже добровольно отказались от таких услуг.

«Теперь никто в Мордовии не сможет манипулировать правами беременных. Никто не скажет: "Еще не время рожать", никто не в праве посоветовать прервать беременность, манипулировать и угрожать женщинам в ожидании ребенка», - заявила автор закона и член Общественной Палаты РФ Наталья Москвитина.

Напомним, в июле этого года Минздрав РФ разработал проект по контролю за оборотом препаратов для абортов, планируя продвинуть принятие закона до конца 2023 года.