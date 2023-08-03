Премьер Индии Моди отказался ехать на саммит БРИКС из-за отсутствия на нем Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: REUTERS

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил не ехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику в связи с тем, что на нем не будет президента России Владимира Путина, сообщил источник в индийском правительстве.

«Господин Моди не поедет. Он будет участвовать в онлайн-формате. Решение принято после того, как было объявлено о дистанционном участии российского президента Путина», – сказал он в беседе с ТАСС.

Вероятнее всего, от Индии на саммите БРИКС будет присутствовать министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.

Как писал сайт KP.RU, Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции, а от российской стороны его посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа 2023 года. Помимо главы ЮАР, являющегося принимающей стороной, на нем будут присутствовать президенты и лидеры Бразилии, Индии и Китая.