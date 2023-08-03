«Была великой актрисой»: народный артист Герасимов рассказал об уникальности Мирошниченко

Народный артист РФ Герасимов: Мирошниченко была великой и уникальной актрисой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов в интервью на радио «Комсомольская правда» рассказал о том, какой он запомнил актрису Ирину Мирошниченко.

«Ирина, конечно, была великой актрисой, везде узнаваемой и везде разной. У нее был какой-то свой стиль, она никогда ему не изменяла, но при этом она не выглядела никогда однообразно в своих ролях», - поделился воспоминаниями артист.

По его словам, Мирошниченко в любой своей роли умела передать тончайшие оттенки чувств, а ее образ был безупречен.

Герасимов также напомнил, что огромную популярность Мирошниченко принес фильм «Это сладкое слово – свобода».

«Мужчины толпами ходили за ней, она была неподражаемая, непохожая ни на кого. В общем, она и по жизни оставалась тоже непохожей ни на кого. Она много работала, она удивительно трудоспособный и деятельный человек, человек неравнодушный», - отметил председатель комиссии Мосгордумы.

Герасимов признался, что ему повезло сниматься с Мирошниченко в одной картине под названием «Вам и не снилось».

«И после этого мы с ней дружили. Она была замечательным, очень искренним, светлым человеком, много очень работала, была требовательной к себе и к окружающим», - рассказал он, добавив, что грустит из-за смерти актрисы.

Народный артист России также предположил, что причиной кончины Мирошниченко мог стать не только грипп.

Сайт KP.RU писал о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Последние дни своей жизни она провела в реанимации Московской инфекционной больницы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии 30 июля с гриппом. Врачи ввели народную артистку в медикаментозную кому и поддерживали ее жизнь через ИВЛ. Однако спасти Мирошниченко не удалось.

Похороны артистки состоятся в понедельник, 7 августа 2023 года, в Москве на Троекуровском кладбище сразу после прощания в МХАТ. Мирошниченко будет похоронена рядом со многими своими коллегами и друзьями.