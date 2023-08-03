Цех по производству аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске Фото: пресс-служба Управления МЧС по Московской области

В городе Воскресенск Московской области загорелся цех по производству аккумуляторов, сообщает Управление МЧС по региону.

Как сообщается на сайте ведомства, пожар произошел в 13:52 мск, в настоящее время площадь горения составляет 400 квадратных метров. В тушении пожара задействованы шесть единиц техники и 12 человек.

Напомним, в конце июня пожар произошел на заводе по производству пельменей в Тольятии. В здание одного из цехов загорелся трансформатор, огонь распространился на площади приблизительно в 500 квадратных метров. Во избежание жертв с завода эвакуировали 95 человек.