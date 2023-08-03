Глава Минобороны ФРГ Писториус выступил против поставок Киеву ракет Taurus Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Борис Писториус снова высказался против поставок Украине ракет повышенной дальности Taurus, заявив однако, что в будущем требования Киева всё же могут быть удовлетворены. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Бад-Райхенхалле.

«Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это не является нашим главным приоритетом. Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность», - заявил Писториус.

При этом он добавил, что сейчас главным приоритетом Германии в вопросе Украины являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника. Необходимости в поставках Taurus там пока не видят, однако Писториус считает, что просто ещё не пришло время для такой поддержки Киева.

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