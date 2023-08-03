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НовостиЭкономика3 августа 2023 13:19

Центробанк утвердил логотип цифрового рубля

Он представляет собой знак рубля и обрамляющую его окружность, которая повторяет форму традиционной монеты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Банк России показал логотип цифрового рубля Фото: кадр из видео

Банк России показал логотип цифрового рубля Фото: кадр из видео

Совет директоров Банка России утвердил логотип национальной цифровой валюты страны – цифрового рубля.

Как сообщается на сайте регулятора, логотип представляет собой два связанных элемента – знак рубля и обрамляющую его окружность, которая повторяет форму традиционной монеты и перекликается с логотипом Центробанка. Основными цветами логотипа цифрового рубля выбраны кораллово-алый и белый.

Как писал сайт KP.RU, жители России получили возможность легально пользоваться цифровым рублем 1 августа этого года – именно в этот день в стране вступил в силу закон о цифровом рубле.

Пока использование этой формы национальной валюты доступно в экспериментальном формате. Стоит отметить, что цифровой рубль не является ни криптовалютой, ни обычными безналичными деньгами. Каждый цифровой рубль имеет уникальный номер – это делает его своего рода усовершенствованной версией бумажного рубля.