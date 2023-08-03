Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Martens Centre Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ неправительственную организацию «Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса» («Martens Centre»). По данным прокуроров, с 2014 года НПО занималось созданием негативного образа России, прикрываясь просветительской деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, вся работа Martens Centre была ориентирована на негативный образ России, обоснование военного, политического и информационного противостояния РФ, усиление санкционного давления Запада, чтобы навредить российской экономике. Чтобы реализовать эту деятельность, организация приглашала псевдоэкспертов, которые за деньги из-за рубежа рассказывали о необходимости различных реформ в России.

«Предпринимаются попытки создать негативное мнение о российских гражданах и событиях в России, кардинально отличающееся от реальных обстоятельств», - дополняют в ведомстве.

Также НПО активно продвигает идею спонсирования киевского режима вооружением, и всячески способствует демонизации России и российских граждан.

Ранее KP.RU сообщил, что Генпрокуратура признала нежелательной в России правозащитную группу «Агора»*.

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