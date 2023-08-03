Песков пояснил, как российские чиновники будут пересаживаться на отечественные авто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующие автомобили чиновников никто не будет утилизировать, но по мере износа, их будут менять уже на российские авто. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Life.ru.

— Понятно, что действующие авто никто не будет утилизировать. По мере того как они будут изношены, списаны, будут меняться на новые, отечественные, — добавил Песков.

Такие комментарии он дал после поручения главы государства Владимира Путина о том, чтобы пересадить всех чиновников на отечественный автопром. Песков отметил, что «люди служивые», поэтому будут ездить на том, что дадут.

Напомним, что ранее Владимир Путин призвал исключить государственные закупки зарубежных автомобилей для чиновников, несмотря на просьбы их продолжить. По мнению президента, если государственные деятели пересядут на машины поскромнее, ничего страшного не произойдет.