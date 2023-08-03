Стало известно, сколько можно хранить разрезанный арбуз Фото: Юлия Лоза

В разрезанном виде арбуз можно хранить в холодильнике не более пяти суток. При этом покупать арбузы нужно только в сезон — в конце августа и сентябре. Об этом рассказала технолог Виктория Костина в беседе с NEWS.ru.

— В разрезанном виде бахчевые должны храниться только в холодильнике. Арбуз пригоден употреблению в течение трех — пяти суток, если хранится в холодном месте, — подчеркнула Костина.

Она также добавила, что при выборе ягоды надо оценивать ее внешний вид. Арбуз должен быть правильной формы, с твердой и равномерно плотной кожурой. В мякоти плода не может быть много пустоты, а правильные семечки обязательно черного цвета.

Нутрициолог Елена Свиридова посоветовала не выбирать арбуз только по звуку, поскольку звон не всегда может говорить о спелости плода. Чтобы определить хороший арбуз, можно немного поскрести кожуру, после чего должен появиться травянистый запах. Если его нет, то ягода еще не созрела.