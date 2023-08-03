Трамп заявил, что Байден приказал обвинить его в надуманных преступлениях Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава Белого дома Джо Байден приказал генеральному прокурору выдвинуть против него обвинения в большом количестве надуманных преступлений.

«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента США – меня – в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», – написал политик на своей странице в Truth Social.

По словам экс-лидера США, демократы не хотят участвовать в президентской гонке против него, в противном случае они бы не совершали «беспрецедентной вепонизации правосудия». Как отметил Трамп, его вынуждают тратить много времени и денег на свою защиту.

Напомним, новые обвинения против бывшего президента США будут рассмотрены в четверг, 3 августа, в Вашингтоне. Экс-главе государства вменяют два сговора, осуществленных с целью создания помех работе Конгресса по подсчету голосов.

Прокуратура США уже потребовала провести заседание в кратчайшие сроки, но ведомство будет вынуждено ориентироваться и на другие дела против Трампа, которые рассматривались во Флориде и в Нью-Йорке. Несмотря на уголовные дела против него, конституция страны не запрещает политику баллотироваться в президенты и избираться.