Россиянам рассказали, как избежать заболеваний при использовании кондиционера Фото: Shutterstock

В жару люди часто пользуются кондиционером, однако чтобы избежать заболевания из-за резких перепадов, стоит снижать температуру не более чем на семь градусов. Об этом рассказала терапевт Татьяна Воробьева в беседе с РИАМО.

— Чтобы избежать заболевания в жару, важно осторожно пользоваться кондиционером и снижать температуру не более чем на 7 градусов, и, самое главное - делать это постепенно, — подчеркнула Воробьева.

Также она добавила, что не стоит находиться под прямыми потоками воздуха из кондиционера. Помимо этого, надо более осторожно пить холодные напитки и алкоголь, поскольку так может нарушиться восприятие температуры, что не приведет к хорошим последствиях.

Воробьева отметила, что плохое самочувствие у человека может быть не только из-за перепадов температур, но и из-за долгого нахождения на солнце. От этого может начаться головокружение, тошнота и повышение температуры.

Ранее KP.RU рассказывал, что для снижения риска перегрева в жаркую погоду, стоит отказаться от темных вещей и не использовать одежду из синтетики. Наиболее предпочтительна летом одежда из хлопка.