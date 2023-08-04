ВСУ начали активно использовать кассетные бомбы в районе Авдеевки Фото: REUTERS

Украинские войска начали активно использовать кассетные бомбы в промзоне города Авдеевка в Донецкой Народной Республике, пытаясь сдерживать наступление ВС РФ. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на слова снайпера из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати».

— Они часа два конкретно утюжили нас именно «кассетами». Выход, потом секунды три, она раскрывается, и потом ковер из снарядов ложится. Где-то примерно как «Лепесток», и потом она ковром ложится. Двадцать как минимум, — рассказал снайпер.

Он также добавил, что ВСУ пытаются накрывать этими боеприпасами позиции российских войск, а наведение они осуществляют при помощи беспилотников. Киев начал применять снаряды этого типа около двух недель назад и по активности понятно, что их они не жалеют.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что поставка на Украину кассетных боеприпасов не повлияет на исход спецоперации. Также он добавил, что Байден, решив передать Киеву этот тип вооружения, расписался в своей причастности к военным преступлениям.